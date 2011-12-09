Регіонали випередили бютівців і зайняли трибуну ВР

Депутати від фракції Партії регіонів зранку зайняли місця у президії та біля трибуни парламенту, аби не дати депутатам від "БЮТ-Батьківщини" знову заблокувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у президії та біля трибуни ВР перебувають більше десяти депутатів.

За даними УНІАН, депутати з фракції Партії регіонів зайшли до сесійної зали о 7.30 ранку.

Наразі фракція "БЮТ-Батьківщина" проводить своє засідання з тим, щоб визначити план дій на сьогодні.

Як заявив учора журналістам депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій ОДАРЧЕНКО, представники його політичної сили мали намір у п’ятницю продовжувати блокування роботи ВР, яке вони розпочали 6 грудня.