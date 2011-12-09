Комісар ЄС приїде до України з екстреним візитом

Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ прибуде до України з екстреним непублічним візитом, який може відбутися найближчого понеділка.

Про це пише газета "Коммерсантъ-Украина" (№206 від 9 грудня).

Агентству УНІАН джерела в Адміністрації Президента України підтвердили цю інформацію, зокрема й те, що представник ЄС проведе зустріч з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Ініціатором позапланового візиту є європейська сторона. Найбільш вірогідною датою візиту є 12 грудня.

"Зустріч буде присвячена підготовці до саміту Україна-ЄС 19 грудня, зокрема в контексті завершення переговорів щодо угоди про асоціацію", - повідомило одне з джерел.

На саміті Україна-ЄС може відбутися парафування угоди про асоціацію. Підписання угоди було поставлене під питання після виголошення вироку екс-прем`єрові Юлії ТИМОШЕНКО, засудженій у жовтні на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році. На Заході вважають, що в основі порушення кримінальної справ стосовно екс-прем`єра є політика. Українська влада заперечує політичне підгрунтя винесеного Ю.ТИМОШЕНКО вироку, відзначає газета.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 грудня, Ю.ТИМОШЕНКО була вдруге арештована.

Зокрема, Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, вже арештованої у "газовій справі", запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у зв`язку з розслідуванням справи корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Відповідне рішення суд виніс на виїзному засіданні, що відбулося в Лук’янівському СІЗО.