Суддя образилась на Подольського за згадку про Бога

Потерпілий у кримінальній справі про вбивство Георгія Гонгадзе журналіст Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ залишив залу суду, де розглядається скарга адвокатів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ на порушення стосовно нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ПОДОЛЬСЬКИЙ залишив залу засідань у зв`язку з тим, що суд залишив без розгляду його черговий відвід судді.

Як пояснила суддя Галина СУПРУН, подібне клопотання вже розглядалося. Вона також заявила, що потерпілий ображає суд словами «підіть до нарадчої кімнати, встаньте перед Богом і візьміть собі відвід!».

Коментуючи відхід О.ПОДОЛЬСЬКОГО, його захисник Олександр ЄЛЬЯШКЕВИЧ заявив: «Дії судді спровокували те, що цей процес вже втрачає легітимність, оскільки суд відбувається за відсутності потерпілого».

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні 7 грудня О.ПОДОЛЬСЬКИЙ також залишив залу суду, де розглядається скарга адвокатів Л.КУЧМИ на порушення стосовно нього кримінальної справи.

Це рішення він тоді прийняв теж на знак протесту проти відмови у відводі судді Г.СУПРУН.

На думку О.ПОДОЛЬСЬКОГО, суд порушив його права на захист при розгляді скарги Л.КУЧМИ.