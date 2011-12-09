Єфремов схиляється до думки, що якщо звільнити Тимошенко, то буде ще гірше?

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що парламент не може втручатися в роботу судів та ухвалювати рішення, які б забезпечили звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні, під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи означає повторний арешт Ю.ТИМОШЕНКО припинення євроінтеграції України.

«Деякі експерти та політики кажуть, що якщо ухвалити популістські рішення і дати команду невідомо в який спосіб звільнити Ю.ТИМОШЕНКО, то буде ще гірше, тоді почнуть звинувачувати в тому, що Україна є абсолютно недемократичною державою і тут діють не закони, а якісь інші інструменти», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він додав, що влада «свято намагається зберігати законність у нашій державі і робити все можливе, щоб жодних порушень законодавства не було».

Говорячи про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що депутати отримували довідку від відповідних органів, що нічого здоров’ю Ю.ТИМОШЕНКО не загрожує. «Більше того, умови утримання у слідчому ізоляторі за тією інформацію, яка нам надана з Генеральної прокуратури, говорить про те, що вона знаходиться у більш комфортних умовах, ніж інші ув’язнені», - сказав О.ЄФРЕМОВ.