Нардепи відправили українських солдат у Кот-д'Івуар

Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки операції ООН у Кот-д’Івуарі».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 з 282 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом схвалюється рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту України на період до 31 грудня 2011 року.

Фінансування витрат, пов’язаних з участю України в наданні підтримки операції ООН у Кот-д’Івуарі, здійснюватиметься за рахунок коштів з держбюджету з подальшим відшкодуванням цих витрат ООН.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до ВР цей проект закону «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі» як невідкладний.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться: «Враховуючи заплановані на 11 грудня 2011 парламентські вибори у Кот-д`Івуарі, а також зважаючи на критичну важливість подальшого використання військових авіаційних можливостей України для надання підтримки Операції ООН у цій африканській державі, Секретаріат ООН звернувся з проханням розглянути можливість передислокації українського авіаційного підрозділу у складі Місії ООН у Ліберії на територію Кот-д`Івуару на період до 31 грудня 2011 року».

19 травня Верховна Рада схвалила продовження місії українських миротворців у Кот-д`Івуарі до 30 вересня.