Литвин не розсекречує «свій» округ, щоб не гнобили наперед

Народна партія на вибори до Верховної Ради України у 2012 році піде самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН.

“Партія буде брати участь у виборах. Лише треба буде стимулювати наших партійців щодо участі у мажоритарних округах”, - сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, дуже часто члени партії не хочуть балотуватися по мажоритарних округах, мотивуючи це небажанням “брати участь в політичній гризні”. “Але я знаю, що ці люди мають величезний шанс на перемогу, але за умови, коли їм не будуть заважати”, - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи може йти мова про об`єднання з Партією регіонів, В.ЛИТВИН сказав: “Як ще можна об`єднуватися, коли найкращий показник у Народної партії по підтримці всіх ініціатив, навіть тих, які не завжди сприймаються”.

В той же час голова Верховної Ради відмовився розповідати, яким чином він балотуватиметься до парламенту - за списком партії чи у мажоритарному окрузі. “Я схильний до того, щоб вирішувати проблеми у міру їх надходження. От зараз скажу, де братиму участь в балотуванні, одразу побіжать позаписуються і будуть гнобити мене наперед. Мені вистачає цих обстрілів”, - сказав В.ЛИТВИН.