Звернення журналістів до Януковича з Банкової перенаправили Пшонці

Звернення журналістів до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогами розслідувати факти порушення їхніх прав, перешкоджання професійній діяльності та злочинів, скоєних проти представників ЗМІ під час їх роботи, передано до Генеральної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомив керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Денис ІВАНЕСКО сьогодні на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

Він нагадав, що йдеться про звернення, яке представники ЗМІ передали главі держави 23 листопада, у Міжнародний день боротьби з безкарністю. «Воно було зареєстроване в Адміністрації Президента, ми його проаналізували і передали за належністю до Генеральної прокуратури з проханням надати інформацію про результати розслідування цих злочинів, а також інформувати Адміністрацію Президента та Міжвідомчу робочу групу з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів», – сказав Д.ІВАНЕСКО. Він додав, що серед викладених у зверненні фактів є як давно відомі, так і нові. «Думаю, що після аналізу Генеральної прокуратури ми отримаємо докладну інформацію по кожному з них», – зауважив керівник Головного управління.

«Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зацікавлений в утвердженні свободи слова, а це неможливо без того, щоб в Україні дотримувалися права журналістів, об’єктивно і повно розслідувалися злочини проти журналістів та факти перешкоджання журналістській діяльності», – наголосив Д.ІВАНЕСКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада біля Адміністрації Президента представники одинадцяти журналістських організацій передали В.ЯНУКОВИЧУ петицію з вимогою розслідувати злочини проти своїх колег.

В акції взяли участь представники руху «Стоп цензурі!», Національної спілки журналістів, Міжнародної федерації журналістів, організації «Репортери без кордонів» та інших.

«Ми об’єдналися для того, щоб зробити спільну атаку не безкарність. Ми хочемо сьогодні не просто подати паперову петицію до влади і тут перераховуємо випадки (уникнення відповідальності за скоєні злочини проти журналістів – УНІАН). Ми хочемо, щоб це була дія», - заявила представник «Репортерів без кордонів в Україні» Оксана РОМАНЮК.

Вона зазначила, що петиція журналістів є інформаційним запитом, у якому владу просять відповісти, як проводяться розслідування випадків нападів на журналістів та чи покарано винних.