Онопенко: Я прийняв рішення не балотуватися, але в житті все буває....

Василь ОНОПЕНКО, термін повноважень якого на посаді голови Верховного Суду завершився 29 вересня, планує підтримати кандидатуру Петра ПИЛИПЧУКА на посаду голови ВСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Водночас, В.ОНОПЕНКО не виключив, що й сам балотуватиметься на цю посаду. «У житті все буває», - сказав він.

«Зараз я в роздумах. Я, звичайно, підтримую Петра ПИЛИПЧУКА. Це прекрасна людина, мій колега, мій заступник. Я думаю, що з точки зору стабілізації у Верховному Суді це було б непогано», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Він додав, що вони з П.ПИЛИПЧУКОМ мають спільний погляд на роботу Верховного Суду. «Мої ідеї – це і його ідеї. Ми все робили разом. Тому я, в принципі, прийняв рішення не балотуватися, але в житті все буває», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Водночас, він категорично не погодився з тим, що його рішення не балотуватися на посаду голови ВСУ пов’язане з амністією його зятя Євгена КОРНІЙЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Печерський районний суд Києва амністував колишнього першого заступника міністра юстиції Є.КОРНІЙЧУКА.

Кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА було порушено Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Йому було висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем під час проведення держзакупівель.