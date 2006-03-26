Чорновіл заявляє про переворот у блоці Тимошенко

Народний депутат, член Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ стверджує, що про створення парламентської коаліції ніхто з його партії переговорів з блоком «Наша Україна» не вів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам в Києві.

Відповідаючи на запитання щодо можливості створення у новому парламенті коаліції Партії регіонів з БЮТ, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що, на його переконання, «БЮТ отримав далеко не кращий спадок від КУЧМИ. Але мені здається, говорю не як політик, а як в певній мірі політолог, в БЮТ назріває переворот, і Юлія ТИМОШЕНКО перестане бути керівником цього блоку». Цей свій вислів Т.ЧОРНОВІЛ пояснив тим, що, на його думку, Ю.ТИМОШЕНКО була потрібна однойменному блоку лише до виборів, але «там є люди, які вже заявили, що вони готові йти в коаліцію з будь-якою силою, яка є при владі». При цьому він додав, що не виключає, що ці особи можуть використати наявні у них кошти для підкупу значної частини БЮТ.