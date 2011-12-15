Безсмертний: Хтось дуже сильно грюкне дверима

Колишній посол України у Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що протести росіян після виборів до Державної думи Росії стали вироком чинному режиму в РФ.

Про це він заявив в ефірі Радіо «Свобода».

«Так само, як Майдан у Києві, Болотяна площа у Москві – це вирок діючому режиму та його політичним лідерам», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його думку, для народів України, Росії та Білорусі «майданна демократія» - це не тільки фрагмент життя, а їхня суть. «Якщо зазирнути в історію, то від Новгородського Віче, Київського Віче, рад Запорізької Січі, донських, кубанських козаків тощо обрання керівників на площах було загальним правилом, традицією. Тому поява Майдану в Україні швидше за все і є проявом «майданної демократії», як інструменту відносин і оцінки народом влади, яку вони обирають, або яка не хоче йти. Те ж відбувалося 19 грудня минулого року у Мінську, а зараз ми спостерігаємо в Москві», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він переконаний, або влада зрозуміє протестні настрої людей і піде сама, або ситуація загострюватиметься. «Варто поглянути на події на Болотяній площі у Москві. В один день раптом всім стало зрозуміло, що країна йде не туди. Нинішню владу в Росії ніхто більше підтримувати не буде», - вважає Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, симптоми тоталітарної влади РФ виявляються і в діях першого заступника керівника Адміністрації Президента Владислава СУРКОВА, який розповідав телеведучим, що вони повинні народу говорити, і в скандалі навколо видавничого дому «КоммерсантЪ», і в ряді інших ситуацій. «Це говорить про те, що хтось дуже сильно грюкне дверима», - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас він підкреслив, потрібно припинити робити дурниці, інакше таким шляхом можна просто розвалити країну. «Адже, якщо сьогодні згадають про те, що існують ще 26 Декларацій про незалежність автономних колишніх союзних республік, то для Російської Федерації це може закінчитися дуже нехорошими подіями», - вважає Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Тому, за його словами, російська влада сьогодні повинна уникати загострення суспільних конфліктів, як це було під час Помаранчевої революції в Україні.

«Існує дуже тонка грань між мирними демонстраціями і кривавими конфліктами в суспільстві. Сьогодні перед владою РФ постало велике завдання – навчитися мирно виходити з подібної суспільної безвиході. У 2004 році в Україні з обох боків були відповідальні люди, які розуміли, що не можна доводити ситуацію до конфлікту соціальних груп, територій тощо. Добре, що сьогодні в РФ люди у момент сплеску емоцій, побачивши, що не можуть зупинити вал фальсифікацій виборчої кампанії, усвідомлюють неприпустимість конфліктних ситуацій», - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Держдуми РФ пройшли 4 грудня. До парламенту пройшли «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія».

10 грудня у багатьох великих російських містах відбулися мітинги проти фальсифікації результатів виборів. Наймасовіший мітинг пройшов у Москві на Болотній площі, - за різними оцінками, там зібралося від 25 до 80 тисяч людей.

За підсумками мітингу було прийнято резолюцію з п`яти вимог: "негайне звільнення всіх політв`язнів", "скасування підсумків фальсифікованих виборів", "відставка голови Центрвиборчкому", "реєстрація опозиційних партій і ухвалення демократичного законодавства про партії і вибори" і "нові відкриті і чесні вибори".