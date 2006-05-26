Поранений прокурор відмовляється співпрацювати з міліцією

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що Бориспільський міжрайонний прокурор Олександр КУЗОВКІН відмовляється свідчити у справі про завдання йому 19 травня в Києві невідомою особою тілесних ушкоджень, вважаючи, що "його справа повинна розглядатися прокуратурою".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні в Дніпропетровську, відповідаючи на питання журналістів.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, "він (О.КУЗОВКІН - УНІАН) вважає кваліфікацію (справи) - не хуліганські дії, а замах на посадову особу". При цьому міністр уточнив, що саме прокуратура порушувала за фактом інциденту з О.КУЗОВКІНИМ кримінальну справу, застосувавши ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, а після передала справу міліції для проведення подальшого розслідування.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО ще раз нагадав, у правоохоронних органів немає підстав вважати, що до інциденту з прокурором причетна сім`я Президента Віктора ЮЩЕНКА чи інші високопосадовці .