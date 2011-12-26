У МЗС вже кажуть, що перетворювати трубу на фетиш - це смішно

Українська сторона продовжуватиме здійснювати спроби знайти компроміс із Росією у питанні зниження ціни на газ.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН у коментарі інституту.

«Несправедливість цієї ціни очевидна, зокрема для Росії. Вони продавці, а ми – покупці, тому їм вигідна нинішня ситуація. Росії, в принципі, не треба домовлятися. Маючи таку формулу й такий контракт, вони можуть дозволити собі на сім років взагалі слово «газ» виключити з двостороннього діалогу», - зазначив він.

«Завдяки Юлії Володимирівні (ТИМОШЕНКО) у нас такий чудовий контракт і така чудова формула. Взагалі-то, якщо ви уважно подивитеся на цю формулу, то ви побачите, що зараз ціна на газ, закладена до бюджету, суттєво нижча за той коефіцієнт, на який множиться решта всієї частини формули. Тобто, різниця в ціні на нафту й інші компоненти зараз дозволяє рахувати 414, а перший елемент, на який все множиться – 450. Тобто, виходить, що формула навіть трохи нам допомагає, хоча, насправді, звичайно, формула вбивча. Як можна було відразу закладати таку ціну – це, звичайно, просто неймовірно. Вона спочатку робилася явно на рік – до виборів», - вважає О.ВОЛОШИН.

Він зазначив, що наразі для перегляду ціни на російський газ передбачено набір економічних і політичних умов. «Ми готові на всі економічні поступки, це грань набагато гнучкіша. Набагато менш гнучка грань – політичні умови. Ми не можемо пожертвувати принциповими речами, в першу чергу, європейською інтеграцією. Тому переговори складні», - сказав О.ВОЛОШИН.

При цьому дипломат запевнив, що на здачу національних інтересів керівництво країни не піде. «Ми шукатимемо прийнятну формулу. Тут, звичайно, питання таке, що здачею національних інтересів можна назвати що завгодно. При великому бажанні навіть, приміром, чинник переговорів російською мовою. Звичайно, наші Президент і уряд чітко розуміють, які є червоні лінії, які не можна переходити. В першу чергу це все, що може перешкодити підписанню в результаті Угоди про асоціацію й подальшому зближенню з ЄС. Що стосується долі труби – тут, я думаю, є консенсус усіх розумних людей. Труба в державній власності без газу набагато гірше, ніж труба акціонована, але з газом. Перетворювати економічний актив на фетиш – це смішно. Це всього лише економічний актив, і він повинен працювати. Не важливо, в чиїй власності. Головне, щоб працював ефективно, щоб приносив гроші до бюджету України, і головне, зберігав за Україною статус транзитної держави, що ефективно підвищує її політичну вагу в регіоні. Якщо ми залишимося з трубою і без газу, то, природно, програють усі. Тому в цьому плані, я думаю, всім зрозуміло, що Україна готова йти на широкий компроміс», - вважає він.

Також О.ВОЛОШИН зазначив, що перед нинішньою владою в принципі не стоїть питання про те, створювати чи не створювати газотранспортний консорціум. «Звичайно, створювати. Питання тільки – на яких умовах і що ще плюс до цього хочуть росіяни. Ось усе, що йде з плюсом, там складно. А все, що стосується чистого консорціуму, то, безумовно, ми хочемо тристоронній консорціум за участю європейських компаній і з надійною гарантією того, що цей консорціум не перетвориться на механізм політичного тиску на Україну», - сказав він.

На думку експерта, нинішню владу від попередньої відрізняє відчуття відповідальності. «І розуміння того, що їм тут у цій країні жити. Можливо, й бути опозицією, але в будь-якому випадку – жити їх дітям і внукам, і наступного року, і через рік, і через п`ять років. Ось у чому ситуація і чому так складно», - вважає О.ВОЛОШИН.