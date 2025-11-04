Україна має потужності, щоб вийти на випуск тисячі ракет за пів року-рік, вважає Маломуж.

Україна втратила темпи виробництва ракет, звернувши низку програм перед повномасштабним вторгненням Росії.

Про це розповів Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії, в етері "24 Каналу". "З початку війни почали ставити питання терміново на базі КБ "Луч", "Південне" та інших, які можуть виробляти ракети до 3000 км. І вже не раз президент говорив, що ми готові їх випускати до 1000 одиниць, але на сьогодні ми цього не маємо. Говоримо про 70. Ми маємо певну лінійку ракет, але масштабуємо ще слабко", – сказав Маломуж.

Він вважає, що Києву треба обʼєднати власні можливості та фінансові ресурси і комплектуючі західних партнерів і це дозволить оперативно наростити кількість ракет, які вироблятимуться в Україні.

"Це дасть перспективу випускати не 70, а тисячу за пів року-рік. Потужності та системна практика, які має Україна, дозволяють це робити. Це поновлення – "Фламінго", ті типи, які були раніше. Ми говоримо й про інші системи великої дальності, балістичні можливості", – додав Маломуж.

Українські ракети: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський визнав, що Україна застосовує ракети "Фламінго" для ударів по РФ. Він зазначив, що масове виробництво цих ракет має розпочатися до кінця цього року. Також президент повідомляв, що добре себе показують ракети "Нептун".

За словами військового експерта Сергія Грабського, Україна здатна випускати не більше 100 ракет різних типів на місяць. Він пояснив, що з них використовувати військові зможуть до 70-80 ракет щомісяця з огляду на запаси.

