Програма енергозбереження в країні стартує у 2026 році.

Австралія надаватиме споживачам щонайменше три години безкоштовної сонячної електроенергії щодня згідно нової урядової програми. Енергію отримають і ті домогосподарства, які не мають сонячних панелей, передає Reuters.

Програма під назвою Solar Sharer стартує в штатах Новий Південний Уельс та Південна Австралія, а також в частині Квінсленда. Це найбільш густонаселений південний схід країни. Споживачі отримають безкоштовну сонячну електроенергію, коли потужність її виробництва буде найвищою - в середині дня.

Надлишок електроенергії саме в пікові години виробництва в теорії дозволить розвантажити її споживання впродовж решти доби і загалом знизити вартість електроенергії для всіх австралійців.

Близько чотирьох мільйонів домогосподарств в Австралії мають сонячні панелі на дахах своїх будинків, і в пікові години сонячних післяобідніх днів вони можуть постачати стільки енергії, що ціни на електроенергію стають мінусовими.

При цьому пік споживання часто настає на кілька годин пізніше, що створює навантаження на електромережу. Тож за допомогою Solar Sharer уряд хоче спонукати громадян переносити більшу частину споживання на час активного видобутку енергії – вмикати потужні прилади, заряджати транспортні засоби тощо.

Після відповідної заяви уряду, акції двох найбільших австралійських постачальників електроенергії AGL та Origin Energy впали на 3% до кінця дня.

