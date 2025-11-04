Внутрішні документи російського оборонного підприємства показують, що Росія не здатна самостійно виготовляти критичні компоненти для Су-57 і ПАК ДА.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm спільно з кіберцентром Fenix провела багаторівневу операцію проти російської компанії ОКБМ, що виготовляє вузли для стратегічної авіації та космічних апаратів.

Хакерам вдалося отримати доступ до внутрішніх систем і таємної технічної документації, яка протягом кількох місяців використовувалася в інтересах Сил оборони України та союзників.

Серед викритих матеріалів — документи, що стосуються виробництва компонентів для стратегічного бомбардувальника ПАК ДА "Посланник" і винищувача п’ятого покоління Су-57, який у російській пропаганді називають "аналоговнєт".

Су-57 залежить від імпортних деталей

У внутрішньому листуванні ОКБМ було виявлено матеріали щодо редукторів-шарнірів РШ-65, які є частиною систем управління та трансмісії для Су-57. Ці роботи виконуються за державним оборонним замовленням Міноборони РФ, під грифом "секретно".

Однак аналіз отриманих документів показав, що Росія не здатна виготовляти ці компоненти власними силами. Виробництво критично залежить від імпортних верстатів з ЧПК, закупівля яких практично зупинилася через санкції.

Зокрема, у документах згадуються тайванські Hartford HCMC-1100AG, Johnford SL-50 та сербський Grindex BSD-700U CNC. Їх придбання здійснювалося через програми субсидій Мінпромторгу РФ, що свідчить про державну підтримку обходу санкцій.

Внутрішній аудит ОКБМ виявив, що зриви термінів у програмах Су-57 та ПАК ДА безпосередньо пов’язані з дефіцитом верстатного обладнання після виходу західних виробників із російського ринку.

Хакери також оприлюднили дані щодо виробів під шифром 80РШ115 — гідравлічних приводів для відкриття бомболюків бомбардувальника ПАК ДА "Посланник-1", який має стати наступником Ту-160.

Контракт між ПАО "Туполев" і ОКБМ класифікує ці матеріали як державну таємницю, а додаткова угода №7 фіксує терміни робіт на 2024–2027 роки.

Наслідки розслідування

23 жовтня 2025 року компанію ОКБМ внесено до 19-го пакету санкцій ЄС.

Рішення ухвалено після оприлюднення результатів кібероперації, які підтвердили ключову роль підприємства у виробництві російського озброєння та його критичну залежність від іноземних технологій.

