Тимошенко заявляє про чергові спроби її дискредитації

Прес-служба Юлії Тимошенко спростовує інформацію про її зустріч з Петром Порошенком.

"Юлія Тимошенко не зустрічалася з Петром Порошенком, не обідала з ним в жодному ресторані і не вела жодних переговорів. Сам факт публікацій про її зустріч з Петром Порошенком Юлія Тимошенко розцінює як спробу дискредитації"., - сказано у повідомленні.

У ньому також сказано, що Тимошенко "не підтримувала, не підтримує і не буде підтримувати за жодних обставин обрання Порошенка головою Верховної Ради".

"Те ж саме стосується і можливості підтримки Юлією Тимошенко призначення Олександра Третьякова головою секретаріату президента", - сказано у повідомленні.

Раніше "Україна молода" писала, що Тимошенко та Порошенко зустрілися цього тижня, щоб обговорити розподіл посад.

За даними джерел газети, зустріч відбулася в ресторані східної кухні "Караван", що навпроти "Укртрансгазу".

"Якщо прем`єрські амбіції Тимошенко підтверджувати не доводиться, то дана зустріч була не зайвою для підтвердження амбіцій Петра Порошенка як потенційного Голови нового парламенту. І, хоч як це дивно, Юлія Володимирівна нібито погоджується і на спікерство Порошенка (звісно, за умови її прем`єрства), і навіть на призначення главою секретаріату президента Олександра Третьякова", - пише газета.

Українська правда