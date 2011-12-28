При нанесенні свастики на український прапор громадський порядок не порушувався

Соснівський райвідділ міліції Черкас відмовився порушувати кримінальну справу за фактом наруги над Державним прапором України біля черкаської мерії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на керуючого справами Черкаського міськвиконкому Миколу КУДРЯВЦЕВА, 11 жовтня Державний прапор України, який висить на флагштоці навпроти Черкаської міської ради, був розмальований фашистською свастикою. Про цей факт наруги над державним символом негайно було повідомлено правоохоронців. Цю ганебну подію зафіксували і камери відеоспостереження на будівлі мерії.

За словами М.КУДРЯВЦЕВА, усі матеріали разом із заявою міського голови Черкас були направлені до Черкаської обласної прокуратури та СБУ. Але в мерії ніякої дієвої реакції від правоохоронців міськрада Черкас так і не побачила. А через два місяці після скоєного злочину мерія отримала постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутності ознак злочину. Про наругу над державним прапором в постанові про відмову в порушенні кримінальної справи вказано, що «… вивішено кусок тканини із зображенням «свастики». Громадський порядок при цьому грубо порушений не був».

Черкаський міськвиконком готує оскарження цієї постанови і вимагатиме від правоохоронців проведення повторної і ретельної перевірки порушення, зазначив М.КУДРЯВЦЕВ.