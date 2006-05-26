Традиційне радіозверненя Ющенко присвятить початку роботи нового парламенту

Завтра, 27 травня, о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Українського народу, присвячене початку роботи нового парламенту.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО окреслить магістральні напрямки роботи української влади та наголосить, що новообрана Верховна Рада повинна продемонструвати суспільству нову якість законотворчої роботи і взаємної співпраці.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM. Перша, Друга і Третя програми повторять виступ глави держави о 22:00 та в неділю, 28 травня, о 10.00, «Радіо ЕРА» FM – в неділю о 10.00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в Інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо з повтором о 22.00 та в неділю, 28 травня, о 10.00.

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