Суд зняв звинувачення з Гелетея

Печерський районний суд Києва відмінив постанову про порушення кримінальної справи стосовно начальника Управління державної охорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ, який звинувачувався в застосуванні сили до депутатів під час захоплення будинку Генеральної прокуратури в травні.

Про це пише газета "Коммерсантъ-Украина", посилаючись на свої джерела в Печерському райсуді столиці.

Видання нагадує, що у зв`язку із захопленням 24 травня будинку Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджанню співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків. Постанови про порушення цих кримінальних справ були згодом скасовані рішенням Печерського райсуду на підставі того, що при їх винесенні не була проведена відповідна дослідча перевірка.

Ще одна кримінальна справа була порушена стосовно самого В.ГЕЛЕТЕЯ. Йому інкримінували «навмисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості» народним депутатам «у зв`язку з їх державною чи суспільною діяльністю» (ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України), «перевищення влади або службових повноважень, що супроводжується насильством, застосуванням зброї чи діями, що ображають гідність потерпілого» (ч. 2 ст. 365 КК), а також «захоплення державних будівель або споруд» (ст. 341 КК). Справу було порушено на підставі заяв трьох депутатів Верховної Ради V скликання від Партії регіонів — Павла СУЛКОВСЬКОГО, Олексія ЖУРАВКА і Андрія СОКОЛА.

Газета відзначає, що вчора Печерський райсуд, розглянувши позовну заяву начальника Управління державної охорони, скасував постанову про порушення кримінальної справи. «Суд визнав, що складу злочину немає. Постанова про порушення справи скасована, матеріали кримінальної справи знаходяться в суді», — повідомило вчора джерело «Коммерсанта» в керівництві Головного слідчого управління Генпрокуратури.

Депутат Верховної Ради V скликання від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО, що входив до складу парламентського комітету з питань правосуддя, вважає, що Печерський райсуд своїм рішенням обмежив право Генпрокуратури на проведення розслідування. «Суд просто заборонив Генпрокуратурі розслідувати цю справу. У мене, як у юриста, таке рішення суду викликає здивування і підозру, м`яко кажучи, в необ`єктивності», — заявив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

Народні депутати V скликання, котрі вважають себе потерпілими під час захоплення будинку Генеральної прокуратури, впевнені, що Генпрокуратура не оскаржуватиме рішення суду першої інстанції. «Генпрокуратура зараз боїться тиску Президента — вона зайняла таку позицію. А Віктор БАЛОГА, (глава Секретаріату Президента) зробить усе для того, щоб прокуратура не наполягала на продовженні розслідування», — переконаний П.СУЛКОВСЬКИЙ. Як стало відомо газеті, П.СУЛКОВСЬКИЙ, а також О.ЖУРАВКО і А.СОКОЛ уже подали позов до Київського міського апеляційного суду з вимогою відмінити рішення Печерського райсуду.