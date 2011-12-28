Екс-директору заводу ім. Малишева висунули звинувачення

Екс-директору ДП «Завод ім. Малишева», у часи керівництва якого підприємству було завдано збитків в 1 млн. грн., висунуто звинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Він наголосив, що у цій справі звинувачення висунуте також колишнім головному економісту та головному інженеру підприємства.

«Ця справа вже закінчена. Це там, де збитки більше 1 млн. грн., і направлена до суду. Суд дасть оцінку цьому питанню», - сказав Г.ТЮРІН.

Він зауважив, що стосовно заводу «є питання як щодо виконання іракського контракту, так і щодо невиплати заробітної плати».

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб державного підприємства «Завод ім. В. О. Малишева».

У ході перевірки діяльності підприємства за 2010 рік правоохоронці встановили, що службові особи заводу з січня по червень 2010 року, порушуючи чинне на той час законодавство, всупереч інтересам підприємства уклали договори з приватною фірмою на проведення науково-технічних робіт та в подальшому склали завідомо неправдиві акти здачі-приймання науково-технічної продукції від приватної фірми.

Встановлено, що обумовлені угодами роботи не були виконані, але на рахунки приватної фірми були перераховані 1,2 млн. грн. державних коштів.

За результатами перевірки прокуратура області порушила кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб ДП «Завод ім. В.О.Малишева» за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 ККУ). Досудове слідство у справі веде Харківська міжрайонна транспортна прокуратура.

Із кінця 2008 року по листопад 2010 року керував заводом ім. Малишева Олексій ПІДГОРНИЙ. Його у листопаді 2010 року на посаді змінив Олександр ОПАНАСЕНКО.

11 березня 2011 року в.о. генерального директора заводу призначено Володимира МАЗІНА.

ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, що є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ГП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).