Янукович розкритикував бюджет Азарова і вимагає переписати

Президент Віктор Янукович найближчим часом ініціюватиме внесення змін до Держбюджету-2012.

Про це заявила перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова, повідомляє прес-служба президента.

"Президент буде ставити питання про якнайшвидший перегляд Держбюджету. І мова тут йде навіть не про перший квартал (наступного року) – можливо, це буде навіть раніше", – сказала вона.

За словами Акімової, у прийнятому бюджеті є як позитиви, так і негативи.

Водночас його "дуже важко назвати бюджетом розвитку", оскільки саме видатки на розвиток, передусім на якісні інвестиційні проекти, передбачені в цьому документі "в недостатній кількості".

Акімова нагадала, що в останній момент практично всі видатки на національні проекти – а здебільшого це проекти, засновані на приватно-державній ініціативі із залученням коштів інвесторів, – були урізані.

"Це безумовний негатив, тому що видатки розвитку багато в чому визначають, у тому числі, й темп економічних реформ", – зазначила вона.

Прикладом такого нацпроекту Акімова назвала будівництво перинатальних центрів – суму запланованих на це коштів було зменшено утричі.

"Це не та політика, яку треба вітати стосовно Державного бюджету. Вона не сприяє рішенню важливих соціальних завдань, до того ж завдань, пов’язаних не з поточною діяльністю, а таких, які визначають наші тенденції на багато років наперед", – заявила Акімова.

"Це одна з причин, у зв’язку з якою президент жорстко критикував бюджет у процесі прийняття рішення про його підписання", – підкреслила вона.

Іншим питанням, яке "викликає заслужену критику", вона назвала фінансування регіональних програм.

Акімова нагадала, що цього року Янукович давав доручення урядові щодо створення фонду регіонального розвитку, "однак це завдання належно не виконано".

"Цей фонд формально створений, формально в ньому закладені кошти на майбутній рік, але механізм їх прозорого розподілу, заради якого він створювався, законодавчо не з’явився", – сказала вона.

"Кабінет Міністрів не впорався з цим завданням президента. І це друга істотна частина критики існуючого бюджету", – заявила Акімова.

Українська правда