«Батьківщина» добиватиметься санкцій проти українських суддів і прокурорів

Заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ заявляє, що народні депутати – члени фракції "БЮТ-Батьківщина" добиватимуться запровадження санкцій проти суддів, прокурорів та наглядачів від Генеральної прокуратури за результатами розгляду доповіді Моніторингового комітету ПАРЄ на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи наприкінці січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.НЕМИРЯ про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Наприкінці січня на Парламентській Асамблеї Ради Європи, де буде розглядатися доповідь Моніторингового комітету щодо України, ми будемо добиватися, щоб уже в цій доповіді під час підготовки остаточного варіанту резолюції також було відбито необхідність запровадження санкцій проти представників режиму», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Заступник голови партії «Батьківщина» також повідомив, що Європейська рада з питань зовнішньої політики у своїй доповіді «Україна після вердикту Тимошенко» також рекомендує керівництву Європейського Союзу запровадити санкції проти прокурорів, які розслідували політичні справи, суддів, які ухвалювали рішення за результатом розгляду цих справ у судах, а також проти представників прокурорського нагляду.

«Якщо вони не чують сигналів, то мають почути інші задіяні інструменти, в арсеналі яких знаходяться і санкції», - переконаний він.

«Ми сподіваємося, що такі кроки можуть бути зроблені вже найближчим часом», - резюмував Г.НЕМИРЯ.