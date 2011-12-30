Політична еліта не усвідомлює, що відбувається

Очевидною тенденцією року, що минає, стала наявність чіткого суспільного запиту на справедливість та моральність як державної та політичної влади, вважає президент Інституту правової політики, екс-міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Як повідомили УНІАН в Інституті правової політики, підбиваючи підсумки 2011 року у прямому ефірі на радіо «Ера», М.ОНІЩУК сказав, що у цьому році не лише в Україні, а й у інших державах світу чітко прослідковується суспільний запит на справедливість та моральність державної і політичної влади та її відповідність тим цінностям, які політична еліта, на жаль, ще не усвідомила.

«В разі, якщо розрив між запитами суспільства та нездатністю влади відповідати на ці запити буде зростати, існує загроза загостренню кризових явищ та зростання протестних настроїв у суспільстві», - зауважив М.ОНІЩУК.

Він зазначив, що якщо перші 20 років своєї незалежності Україна витратила на атрибутивне формування системи організації державної влади, переходу від тоталітаризму до демократичних принципів та ринкової економіки, то наступні 20 років мають бути присвячені якісному розвитку держави стосовно тих викликів і запитів, які сформувалися у суспільстві.