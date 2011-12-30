Янукович об'єднав День українського флоту з російським

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Про відзначення в Україні деяких пам`ятних дат та професійних свят”, згідно з яким День флоту України відзначатиметься щороку в останню неділю липня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, цим указом визнано таким, що втратив чинність, Указ колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 18 листопада 2008 року “Про День флоту України”, яким було встановлено професійне свято працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України - День флоту України, - що відзначалось щороку у першу неділю липня.

Як повідомлялося, День Військово-морського флоту Російської Федерації відзначається щороку в останню неділю липня.