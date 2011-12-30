Нардеп вважає, що Янукович в один день позбувся двох символів

Народний депутат України від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ висловлює обурення скасуванням Дня Свободи, який сім років поспіль 22 листопада відзначався в Україні в річницю Помаранчевої революції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.

О.ТРЕТЬЯКОВ вважає символічним той факт, що указ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про скасування Дня Свободи співпав з етапуванням "найяскравішого символу Майдану", екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із Лук’янівського СІЗО до колонії. Хоча ще вчора влада запевняла українське суспільство і своїх західних партнерів, що на час слідчих дій Ю.ТИМОШЕНКО залишиться у Києві, додав депутат.

"2011 рік став для України роком несвободи, символічно, що він закінчується скасуванням важливого для мільйонів українців Дня Свободи, який нагадує ЯНУКОВИЧУ і його оточенню про поразку", - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Політик вважає, що Україна за цей рік стала схожою на романи Оруела, де "влада стає суцільним міністерством дезінформації і неправди, а опозицію воліє бачити виключно в інвалідному візку."

«Але влада має пам’ятати, що можна скільки завгодно скасовувати і переносити День Свободи, та не можна скасувати перенести і вбити вільний дух українців та змусити забути їх 2004 рік, коли суспільство постало проти фальсифікації виборів, придушення правди і свобод людини», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Народний депутат зазначив, що "вже сьогодні соціологічні опитування свідчать, що більше половини українців готові вийти на акції протестів і влада даремно ігнорує цей факт. Чим більше буде принижена опозиція і придушені права людини, тим скоріше зростатиме протестний настрій людей і це може привести до нового Майдану", - прогнозує він.

Політик висловив слова підтримки Ю.ТИМОШЕНКО та її родині. "Опозиція спільними зусиллями має зробити все, аби лідера «Батьківщини» було звільнено і вона могла взяти участь у виборчій кампанії-2012. Інакше українське суспільство і весь цивілізований світ не визнають ці вибори", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про відзначення в Україні деяких пам`ятних дат та професійних свят», згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України.

Досі День Свободи відзначався в Україні 22 листопада. Це свято було встановлено «…з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей».