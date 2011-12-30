Харківська міліція підтвердила, що Тимошенко привезли до колонії

Достовірне джерело в структурах харківської міліції підтвердило кореспонденту УНІАН те, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 40 хвилин тому була доставлена в Качанівську жіночу виправну колонію №54 у Харкові.

Ю.ТИМОШЕНКО була доправлена приблизно за годину до призначеного терміну, як це очікувалося, аби не надавати цій події широкого розголосу, зазначив співрозмовник агентства.

Як передає кореспондент УНІАН, на момент прибуття до в’язниці кортежу автомобілів (5-6 авто), серед яких був і спецавтомобіль «Форд» із затемненими вікнами, біля воріт закладу перебували близько 20 журналістів, кілька активістів «Батьківщини» з партійними прапорами та працівники міліції.

Правоохоронці як і раніше не підтверджують і не спростовують того, що в колонію доставлено Ю.ТИМОШЕНКО.

У ці хвилини під стінами колонії триває мітинг «Батьківщини». Число його учасників зростає.