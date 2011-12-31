Томенко: етапування Тимошенко можна пояснити лише страхом

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада своїми діями стосовно екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та відміною Дня Свободи створює передумови для свого швидкого відсторонення.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, владі ментально важко зрозуміти цінність свободи і цінність того, що народ є найвищою владою. Він зауважив, що етапування Ю.ТИМОШЕНКО до колонії та відміну Дня Свободи можна пояснити лише страхом влади за свою подальшу долю.

“Тому вочевидь, побоювання того, аби не повторилася ситуація, коли люди не через вибори, а через масові акції будуть вимагати від влади виконувати свої обов'язки або взагалі змінити її, і змусило керманичів в один день і ТИМОШЕНКО відправити з Києва, і День Свободи відмінити”, - сказав віце-спікер.

За його словами, якщо ситуація розвиватиметься і далі аналогічним чином, то на радіо та телебаченні скоро заборонять згадувати поняття “помаранчева революція”.

При цьому, переконаний М.ТОМЕНКО, заборона Ю.ТИМОШЕНКО брати участь у виборах, заборона Дня Свободи чи інша будь-яка заборона ставлення до нинішньої влади в суспільстві не покращить. “Ситуація лише погіршується. Як не парадоксально, чим більше свободу забороняють тим швидше вона має шанс бути реалізованою”, - додав він.