Учасники річниці Бандери закликали до єдності та європейського вибору

1 січня в Івано-Франківську урочисто відзначили 103-ю річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники обласної ради і облдержадміністрації, ветерани УПА, військовослужбовці, пластуни, представники правих організацій з партійною символікою під патріотичні мелодії муніципального духового оркестру з портретом провідника ОУН і державним прапором України пройшли від Вічевого майдану до Європейської площі, де біля пам’ятника С.Бандері відбулося віче.

Дорогою учасники акції поклали вінки і квіти до барельєфа на однойменній вулиці, хвилиною мовчання вшанували свого героя.

Народне віче розпочалося із поминальної панахиди, яку відслужили митрополит Івано-Франківської митрополії УГКЦ Володимир ВІЙТИШИН спільно із священиками православних церков. Потім учасники віча поклали вінки і квіти до пам’ятника С.Бандері.

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС у своєму виступі наголосив, що ім’я С.Бандери «спотворене радянськими міфами» про нього.

«Ми добре знаємо свою історію, і тому в цей святковий новорічний день вшановуємо героя України, який сформував національну ідею для країни, - зауважив мер. – Степан Бандера закликає нас до єдності, без якої неможливо зреалізувати українську ідею».

Голова обласної ради Олександр СИЧ вважає, що 2011 рік – був Роком С.Бандери. За його словами, все почалося із намаганням позбавити провідника ОУН звання Героя України і цілий рік фактично тривала оця «бандерофобія» На думку О.СИЧА, тільки «правда про історію може консолідувати українську націю».

Він вважає, що 2012 рік «буде рубіконом для України», який вона вибере для себе шлях розвитку на парламентських виборах: європейський чи азійський».

Заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ назвав С.Бандеру «прапором національно-визвольної боротьби» українського народу.

«Степан Бандера продемонстрував світові, що у вирішальну мить, тільки консолідація і єднання приносить успіх. Мета нині у нас одна, яка була в Степана Бандери, - розбудова вільної. правової, демократичної європейської України», - зазначив Р.ІВАНИЦЬКИЙ.

На віче також виступили голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, голова обласної організації Конгресу український націоналістів Богдан БОРОВИЧ та інші. які говорили про «незламність духу українців» на чолі з С.Бандерою у боротьбі за самостійність Української держави. Виступи чергувались «бандерівськими» піснями у виконанні хору.

Урочистості також відбулися і в родинному обійсті провідника ОУН в селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області, де пройшло віче і ознайомлення з новими експозиціями в меморіальному музеї імені С.Бандери.

Довідка УНІАН. С.Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року.

20 жовтня 1959 року С.Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф на 43 полі.

Пам’ятник провідникові ОУН в Івано-Франківську було відкрито 1 січня 2009 року на Європейській площі до 100-річчя від дня його народження.