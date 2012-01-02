Янукович сподівається на Данію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що Данське головування у Раді ЄС у тісній взаємодії з інституціями ЄС та іншими державами-членами сприятиме подальшому розвитку співробітництва між Україною і Європейським Союзом, першочерговими завданнями якого на найближчу перспективу є укладення Угоди про асоціацію та досягнення прогресу в реалізації Плану дій щодо лібералізації візового режиму.

Про це йдеться у привітанні Президента України В.ЯНУКОВИЧА прем'єр-міністру Королівства Данія Хелле ТОРНІНГ-ШМІДТ з нагоди початку головування Королівства Данія у Раді ЄС.

Глава Української держави побажав Данії успіхів у реалізації визначених цілей та пріоритетів головування. «Вірю, що Данія в цьому відповідальному статусі здійснить важливий внесок у забезпечення економічного зростання в ЄС і розбудову сильної та успішної об'єднаної Європи», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підтвердив готовність до відкритого і плідного діалогу щодо усіх актуальних питань інтеграції України до ЄС, а також двосторонніх українсько-данських відносин. Президент України запросив прем’єр-міністра Данії відвідати Україну з візитом у зручний час.

В.ЯНУКОВИЧ побажав прем’єр-міністру Х.ТОРНІНГ-ШМІДТ наснаги та успіхів у всіх починаннях, а державі Данія – процвітання і злагоди.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2012 року Данія розпочала головувати у Європейському Союзі.

Копенгаген головуватиме в ЄС після Варшави шість місяців – до 1 липня 2012 року.