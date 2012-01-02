Власенко та донька Тимошенко вирушають до колонії

Завтра, 3 січня, адвокат колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО і її донька Євгенія відвідають Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській колонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», 3 січня о 13:00 під стінами колонії відбудеться їхній брифінг.

Як повідомляв УНІАН, вранці 30 грудня стало відомо, що Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із СІЗО у Києві до Качанівської жіночої колонії №54 Харкова.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України на початку 2011 року порушила кілька кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО, серед яких головне звинувачення стосувалося перевищення службових повноважень під час підписання газового контракту з Росією в 2009 році.

На початку серпня Печерський суд Києва дав згоду на арешт Ю.ТИМОШЕНКО, а в жовтні засудив її до семи років позбавлення волі, що в свою чергу гостро засудили ЄС та США, а також Росія, яка заявляє про легальність підписаного три роки тому газового контракту.

23 грудня апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції, який сама Ю.ТИМОШЕНКО називає помстою В.ЯНУКОВИЧА, категорично відкидаючи усі пред’явлені їй звинувачення.