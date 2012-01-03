У Львові таки буде стадіон і аеропорт імені Бандери?

Депутат Львівської міської ради Юрій Михальчишин запевняє, що у Львові обов'язково будуть аеропорт та стадіон імені Степана Бандери. "У нас мав би бути аеропорт імені Степана Бандери. Не хочу ні на кого показувати пальцем... Але в нас буде і аеропорт імені Бандери, і стадіон імені Бандери, і все місто буде імені Бандери, бо він є його найживішим символом" - наголосив депутат. Свого часу міська рада проголосувала за звернення до уряду, в якому було прохання назвати аеропорт у Львові імені лідера ОУН. Водночас міський голова Львова висунув альтернативну пропозицію – надати аеропорту ім'я короля Данила Галицького. Саме ця пропозиція отримала підтримку в Києві і аеропорт у Львові став королівським. Нагадаємо, раніше президент Віктор Янукович не заперечував можливість назвати аеропорт іменем Степана Бандери. "Рішення буде приймати місцева рада. Яке б вона рішення не прийняла, згідно з українським законодавством так і буде", - наголосив президент.

ТСН