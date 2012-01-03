Кортеж із кількох джипів влаштував аварію. Їхали до Януковича? (фото)

У селі Майдан Тисменицького району Франківщини сталася аварія за участі кортежу з шести джипів.

Про це "Українській правді"повідомили очевидці події.

Як зазначив співрозмовник, кортеж рухався зі швидкістю близько 160 км/годину в межах населеного пункту і супроводжувався машиною ДАІ. В результаті аварії дві машини постраждали, в кюветі опинився мікроавтобус. У мінівені пасажирів не було.

Втім, кортеж на аварію не зважив і продовжив рух, не пригальмувавши.

За попередніми даними, загиблих нема.

Як повідомляють очевидці, у складі кортежу було чотири джипи і одна легкова автівка. Машина ДАІ – "Volkswagen Passat" зеленого кольору.

Свідки запам’ятали номер останнього автомобіля з кортежу – 0010.

Даішники з міста Калуш, що прибули за викликом, фіксувати дорожню пригоду відмовляються, пояснюючи це тим, що територія не належить їхньому підпорядкуванню.

Як відомо, на час новорічних свят на Прикарпаття, у резиденцію Гута прибув президент Віктор Янукович. Резиденція знаходиться в 22 кілометрах від місця аварії.