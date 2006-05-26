Інформація про розшук Засухи ще перебуває у базі Інтерполу

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні пояснює, що інформація про розшук колишнього голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ЗАСУХИ все ще перебуває у базі даних Інтерполу, оскільки процедура зняття з міжнародного розшуку потребує певного часу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 23 травня на адресу Національного центрального бюро Інтерполу в Україні з ГУМВС України у Київській області надійшло доручення про припинення міжнародного розшуку А.ЗАСУХИ з копією постанови про закриття Генеральною прокуратурою України кримінальної справи відносно нього.

На підставі отриманих документів НЦБ Інтерполу в Україні ініційовано питання про внесення змін до відповідних баз даних Генерального секретаріату Інтерполу.

Наразі інформація щодо розшуку А.ЗАСУХИ все ще перебуває у базі даних Інтерполу, оскільки процедура зняття з міжнародного розшуку потребує певного часу.

Як повідомляв УНІАН, екс-губернатору Київської області А.ЗАСУСІ інкримінується здійснення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) і ч. 2 ст. 366 (службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

15 липня Головне управління МВС в Київській області офіційно оголосило його в розшук. За даними МВС, А.ЗАСУХА переховується в Росії

25 травня в Києві його дружина Тетяна ЗАСУХА заявила, що 24 травня Інтерпол зняв з міжнародного розшуку її чоловіка.

За її словами, все це відбулося після того, як була закрита кримінальна справа, де обвинуваченим був А.ЗАСУХА. «Ми пройшли всю процедуру, і, незважаючи на політичний тиск з боку влади, було ухвалене справедливе рішення», - заявила вона. Т.ЗАСУХА сказала, що її чоловік повернеться в Україну.

Сьогодні, 26 травня, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв`ю журналістам в Дніпропетровську заявив, що колишній губернатор Київської області А.ЗАСУХА перебуває за межами України і не знятий з розшуку Інтерполом.