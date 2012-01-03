Регіонал пропонує арештовувати фанів за політичні плакати

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення громадського порядку та безпеки до, під час та після проведення футбольних матчів).

Даний законопроект розміщено на офіційному сайті парламенту України і ним передбачені заходи для забезпечення правопорядку при проведенні Євро-2012.

Документом планується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, доповнивши його статтею 173-4, відповідно до якої скандування гасел ксенофобського, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру або демонстрація плакатів, банерів, прапорів, штандартів, у тому числі політичного характеру, та інших носіїв, що зачіпають честь і гідність офіційних осіб, арбітрів, які проводять спортивні змагання, команди суперника, вболівальників команди суперника, або інших осіб до, під час та після проведення спортивних змагань, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на термін від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб.

Також пропонується Кодекс доповнити статтею 173-3. Нею передбачено, що порушення Правил поведінки, тобто ініціювання бійок, участь у бійці, а також переміщення між секторами спортивної споруди, що загрожують громадському порядку та громадській безпеці громадян, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на термін до п`ятнадцяти діб.

Також передбачено, що внесення на територію спортивної споруди піротехнічних виробів (петард, фаєрів, димових пристроїв, бенгальських вогнів та інших небезпечних пристроїв), - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Використання на території спортивної споруди піротехнічних виробів (петард, фаєрів, димових пристроїв, бенгальських вогнів, запалених стрічок та інших небезпечних для життя та здоров’я предметів), - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кидання у сектори спортивної споруди та в ігрову зону піротехнічних виробів (петард, фаєрів, димових пристроїв, запальничок, бенгальських вогнів, запалених стрічок та інших небезпечних для життя та здоров’я предметів) до, під час та після спортивних змагань, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на термін від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “безвідповідальність осіб, що порушують громадський порядок та громадську безпеку, тягне за собою негативні наслідки насильницьких дій, які інколи неможливо зупинити, погіршення іміджу нашої держави”, тому й потрібні зміни до КУпАП “з метою забезпечення належної громадської безпеки та громадського порядку до, під час та після масових спортивних змагань особливо у контексті проведення на території України фінальної частини Євро-2012 з футболу”.

Також пропонується внести зміни до Закону України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів». Ними, зокрема, передбачено, що необхідно мати у середині спортивної споруди приміщення для розміщення працівників підрозділів швидкого реагування Міністерства внутрішніх справ України для негайного реагування у разі виникнення ситуації, що загрожує громадському порядку та громадській безпеці, а також окреме приміщення для тимчасового тримання правопорушників на час проведення змагань.