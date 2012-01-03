Губернатор: Янукович обіцяв і третього водія, аби лиш за кермо не сідав

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заборонив керівникам обладміністрацій у робочий час керувати автомобілями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

«З тих пір як я очолив Тернопільську обласну державну адміністрацію, я жодного разу за руль не сідав. У мене для цього два водія. Президент нам заборонив, казав, якщо треба, то ще третього водія дам. Бо ви (керівники областей – УНІАН) – люди державні, на вас багато проблем, ви відповідаєте за область, на вас – різні питання, і треба думати, як їх вирішувати. А є проблеми, які треба негайно вирішувати. І уявіть, що їдеш за рулем, думаєш, як вирішувати ці проблеми, до чого це може призвести», – сказав В.ХОПТЯН.

Він запевнив, що востаннє за кермо автомобіля сідав, ще коли працював головою Підволочиської райдержадміністрації, тобто рік тому.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, що 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль «Toyota Land Cruiser» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок ДТП один пасажир «ВАЗа» загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля «Toyota» після вчинення ДТП з місця події зник.

1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому «Toyota Land Cruiser» перебував голова Тернопільської ОДА В.ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував в гостях у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що правоохоронці встановили особу водія, підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з головою Тернопільської облдержадміністрації В.ХОПТЯНОМ.

В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що на «Toyota Land Cruiser» був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській обласній держадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній з комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомляло УМВС.

Сьогодні В.ХОПТЯН запевнив, що не має стосунку до ДТП на Хмельниччині.