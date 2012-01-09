У Донецьку з'явилися листівки із закликом до боротьби (фото)
«Булыжник - оружие пролетариата»
У Донецьку невідомі розклеїли листівки, що закликають до повалення влади і боротьбі за майбутнє України. Про це повідомляє прес-служба громадянського руху «Спільна справа».
На листівках розміщена фотографія відомої скульптури Івана Шадра «Булыжник - оружие пролетариата», під якою наводяться трохи змінені рядки з однойменної пісні Алєксандра Харчікова.
«Робость не к месту, хватит терпеть;
Бей наотмашь шлёппера-вора!
Слава героям, иудам-смерть!
Булыжник – оружие шахтёра!»
«Вставай народ на боротьбу за своє виживання», - закликають автори листівок.
Як повідомлялось, днями невідомі залили синьою фарбою рекламний щит із привітанням Президента Віктора Януковича з роком чемпіонату Європи-2012 з футболу в Рівненській області. Фарба спотворила зображення обличчя Януковича.
Нагадаємо, раніше новорічні білборди Януковича також розмалювали фарбою у Чернігові та Львові.
У зв’язку з цим Львівська обласна адміністрація розіслала розпорядження, згідно з яким на районних голів адміністрацій покладається відповідальність за стан білбордів із зображенням Януковича.