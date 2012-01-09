У Донецьку з'явилися листівки із закликом до боротьби (фото)

У Донецьку невідомі розклеїли листівки, що закликають до повалення влади і боротьбі за майбутнє України. Про це повідомляє прес-служба громадянського руху «Спільна справа».

На листівках розміщена фотографія відомої скульптури Івана Шадра «Булыжник - оружие пролетариата», під якою наводяться трохи змінені рядки з однойменної пісні Алєксандра Харчікова.

«Робость не к месту, хватит терпеть;

Бей наотмашь шлёппера-вора!

Слава героям, иудам-смерть!

Булыжник – оружие шахтёра!»

«Вставай народ на боротьбу за своє виживання», - закликають автори листівок.

Як повідомлялось, днями невідомі залили синьою фарбою рекламний щит із привітанням Президента Віктора Януковича з роком чемпіонату Європи-2012 з футболу в Рівненській області. Фарба спотворила зображення обличчя Януковича.

Нагадаємо, раніше новорічні білборди Януковича також розмалювали фарбою у Чернігові та Львові.

У зв’язку з цим Львівська обласна адміністрація розіслала розпорядження, згідно з яким на районних голів адміністрацій покладається відповідальність за стан білбордів із зображенням Януковича.

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