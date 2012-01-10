БЮТ заблокував трибуну парламенту

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у фракції "БЮТ-Батьківщина", на такий крок фракція пішла, вимагаючи виголошення з трибуни парламенту заяви у зв’язку з ситуацією, що трапилася з екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО в ніч з 6 на 7 січня.

Головуючий на вечірньому засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК не дав можливості зачитати заяву, а оголосив про перерву на 30 хвилин.

На даний час триває перерва. Засідання продовжиться о 16.30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив на брифінгу, що у п’ятницю, 6 січня, Ю.ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові, більше двох годин була непритомною.

«6 січня, приблизно о 22.30, Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО одразу після прийому ліків, які надали їй працівники колонії у зв’язку із захворюванням на ГРВІ, втратила свідомість», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, медичні працівники тільки після 24.00 «змогли вивести Юлію Володимирівну з того критичного стану, в якому вона знаходилася, тобто повернути її до життя».