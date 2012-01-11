Королевська: «п'ята колона» вдарить з тилу

«Стратегія БЮТ на цих виборах – створення союзу опозиційних сил України, до якого увійде і УСДП». Про це повідомила голова Української соціал-демократичної партії Наталія КОРОЛЕВСЬКА у відповідь на запитання УНІАН, яким чином УСДП піде на вибори, враховуючи заборону формування блоків партій на парламентських виборах 2012 року.

«УСДП – член БЮТ, член Комітету опору диктатурі. Мій «гуру» у політиці - Юлія ТИМОШЕНКО, а вона, як ви знаєте, різко заперечує проти розділення сил опозиції», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

“Так, Блок не йде на вибори, але я вважаю, що без збереження БЮТ ані підготовка плану зміни влади в 2012 році, ані його успіх - неможливі. Залишаючись формально поза виборним процесом, БЮТ має стати майданчиком діалогу опозиційних партій», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також голова УСДП відзначила, що опозиція має бути готова до спроб влади завдати удару зсередини блоку. «Про це у своєму листі від 20 грудня попереджає Ю.ТИМОШЕНКО, про це саме дуже точно пише Юрій ЛУЦЕНКО. Він іронізує над «реєстровими демократами» з їх «чотирма колонами». Де чотири, там чекай «п`ятої колони» – прихованої колони влади, яка вдарить з тилу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Форма союзу опозиційних сил вже дискутуються у нашому середовищі, і цей діалог треба прискорити. УСДП діятиме у рамках узгоджених спільних правил, і обов`язково зробить свій внесок у перемогу-2012. Я маю на увазі, в першу чергу, наші міцні зв`язки з громадянським суспільством і середовищем малого і середнього бізнесу. Ми хочемо бути партією нових громадянських лідерів. І ми маємо намір провести нових громадянських лідерів до Верховної Ради, склад якої вже настав час поновити», - сказала лідер Української соціал-демократичної партії.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також вважає, що у 2012 році опозиції на виборах потрібна не просто «участь» – а лише безперечна більшість, близька до конституційної, для чого є всі передумови. «З кожним днем позиції влади стають все слабкішими, тому опозиція може ставити перед собою найбільш амбітні цілі», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.