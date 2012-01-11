На Банковій сказали, хто просив Януковича перенести День Свободи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переніс святкування Дня свободи на 22 січня через звернення низки громадських організацій.

Про це йдеться у відповіді керівника Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента Дениса ІВАНЕСКА на запит "Української правди".

Під час підготовки указу, який унормовував відзначення пам’ятних дат та професійних свят, були, зокрема, враховані останні звернення з цього приводу таких організацій: Вінницька обласна рада ветеранів, Київська обласна організація "Товариство Червоного хреста України", Дніпропетровське регіональне відділення організації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр", ВО "Союз організацій інвалідів України" (Кіровоградська область).

Також до Президента звертались благодійний фонд "За нове життя", міжнародна ГО "Берегиня світу", ГО "Спілка шахтарів-інвалідів і потерпілих на підприємствах Донецької області", міжнародна правозахисна громадська організація "Континент", Рада пенсіонерів України, міжнародна ГО "Ми - українці", Дніпропетровська обласна асоціація прикордонників тощо.

У відповіді не вказана кількість таких звернень, а також в АП не надали копії листів.

Водночас там процитували уривки зі звернень громадян.

"Сплинуло кілька років, і ми спостерігаємо, що реакція на минулі події, пов’язані з виборами Президента у 2004 році, викликають неодностайну реакцію у суспільстві як на заході, так і на сході країни", - зазначається в листі МГО "Ми українці".

"Празднование 22 ноября Дня свободы стало поводом для раздоров и разногласий с момента его провозглашения. Изначально объявить праздником день, который ознаменовал победу одной из двух основных политических сил в стране, одной из двух Украин – это заранее создать конфликт", - йдеться в листі Дніпропетровського регіонального відділення організації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "Центр".

"Для одних 22 ноября – действительно победа. Но для многих других – поражение, отбросившее Украину на семь лет назад, остановившее наше нормальное социально-экономическое развитие. Оставим такие оценки истории, она все расставит по своим местам. Вопрос в другом: нужно ли сегодня на государственном уровне отмечать даты, которые разрывают страну?", - йдеться у листі міжнародної громадської організації "Берегиня світу". Останню організацію очолює екс-депутат від Партії регіонів Людмила КИРИЧЕНКО.

В АП наголосили, що автори цих листів просили перенести відзначення Дня свободи на іншу, визначальну для історії України дату.

Як відомо, В.ЯНУКОВИЧ підписав доручення щодо святкування Дня Соборності та Дня свободи 22 січня.