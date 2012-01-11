Чехія пояснює, що прихистила чоловіка Тимошенко як біженця

Посольство Чеської Республіки в Україні оприлюднило роз’яснення щодо питання про надання притулку чоловікові екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Олександрові ТИМОШЕНКУ в Чехії.

В повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Посольства, яке є реакцією на численні питання громадськості та неточності, які з’являються у ЗМІ, зазначається, що О.ТИМОШЕНКО, чоловік колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, отримав 6 січня 2012 р. у Чеській Республіці притулок, про який попросив за кілька місяців у законом передбаченому адміністративному процесі.

“Заяви про надання притулку в ЧР розглядаються лише на основі особистого звернення заявника до відповідної установи, рішення приймають експерти міністерства внутрішніх справ. Питання надання притулку не розглядається урядом, він ніколи не обговорював випадок О.ТИМОШЕНКО, як неточно подається в ЗМІ”, - відзначають в Посольстві.

Також в повідомленні говориться, що Чеська Республіка не має жодного зв’язку з публічними виступами, особистою чи професійною діяльністю осіб, які отримали притулок у ЧР.

“Журналісти, коментатори та представники деяких офіційних установ в Україні у своїх питаннях та коментарях неточно подають інформацію, що О.ТИМОШЕНКО отримав в ЧР т.зв. «політичний притулок». Підкреслюємо, що Чеська Республіка не надає «політичного притулку», але згідно зі своїми міжнародними зобов’язаннями, які випливають, наприклад, з Конвенції про статус біженців (1951) та згідно з законом ЧР № 325/1999 «Про притулок» надає біженцям міжнародну охорону, між іншим також у формі «притулку». Особи, які подають заяву на надання притулку, можуть мати різні причини, не обов’язково лише політичного характеру, ці особи не завжди є політично активними. Заяви завжди розглядаються індивідуально”, - роз’яснюється в офіційному повідомленні.

При цьому Посольство зазначає, що не володіє інформацією про причини подання заяви, про перебіг адміністративного процесу та про причини прийняття рішення. Такою інформацією в Чеській Республіці володіє лише міністерство внутрішніх справ, яку згідно з законом та міжнародними конвенціями не має права розголошувати третій стороні.