У Росії вже з'явилися претензії до українського сиру

Росспоживнагляд вважає, що сири, які поставляють до РФ з України повинні класифікуватися як "сирний продукт" через великий вміст рослинних компонентів і відзначає загальне погіршення якості молочної продукції українських виробників. Про це, як повідомляє РІА Новинийдеться в повідомленні, опублікованому в четвер на офіційному сайті відомства.

"Аналіз молочної продукції українського виробництва, що знаходиться в обігу на російському ринку показав, що в останній період відбулося погіршення її споживчих властивостей, що найчастіше відбувається через безконтрольне використання рослинних компонентів", - йдеться в повідомленні.

Росспоживнагляд відзначає, що в такому випадку сири з України, відповідно до Технічного регламенту на молоко і молочну продукцію, можна ідентифікувати тільки як сирний продукт.

"Такі обставини мають ознаки порушення права споживачів на надання необхідної та достовірної інформації про товари, що забезпечує можливість їх правильного вибору", - йдеться в повідомленні.

За даними Росспоживнагляду, в 2011 році Україна тільки за 10 місяців поставила на російський ринок 55,5 тисяч тонн сирів.

Глава Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко в неділю заявив, що РФ посилить контроль за українською аграрною продукцією у зв`язку з тим, що в Україні з 2012 року контроль за продовольством буде здійснювати ветеринарна служба. У відповідь глава МЗС України Костянтин Грищенко на своїй сторінці у Twitter написав, що Оніщенко має вибачитися за свої висловлювання про українську систему контролю за харчовою продукцією.