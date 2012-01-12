БЮТ сьогодні вимагатиме розгляду двох рішень щодо Тимошенко

Фракція «БЮТ-Батьківщина» сьогодні вимагатиме розгляду двох рішень, які повинні унеможливити загрозу життю екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки вчорашня розмова з керівником Державної пенітенціарної служби засвідчила, що ні пенітенціарна служба, ні медики не можуть дати чіткі відповіді на запитання, що трапилося зі здоров’ям Ю.ТИМОШЕНКО ввечері 6 січня.

Про це заявив щаступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

М.ТОМЕНКО повідомив, що з цією метою «БЮТ-Батьківщина» буде вимагати прийняття постанови, що передбачатиме дозвіл на обстеження Ю.ТИМОШЕНКО західними фахівцями, зокрема, тими, кого пропонує уряд Канади.

Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, фракція наполягатиме на створенні тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин подій, що трапилися у Качанівській колонії 6 та 7 січня.