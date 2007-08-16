Cимоненко розцінює події в Житомирі як політичну провокацію

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО розцінює сьогоднішні події в Житомирській облраді як політичну провокацію з боку помаранчевих сил. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі, коментуючи сьогоднішнє пікетування сесії Житомирської облради представниками БЮТ та "НУ-НС".

Як передає кореспондент УНІАН, П.СИМОНЕНКО наголосив, що "БЮТ та НУ-НС продовжують займатися політичними провокаціями, ініціюючи питання про знаття з виборної посади голови Житомирської облради Ірини СИНЯВСЬКОЇ", назвавши події біля стін Житомирської облдержадміністрації, де проходила сесія облради, “політичною провокацією з боку "помаранчевих".

П.СИМОНЕНКО також заявив, що він розуміє причини такої поведінки, “оскільки представниками БЮТ та НУ-НС переслідується єдина мета - дестабілізувати ситуацію, зокрема , в області і в цілому у державі”.

"Як можна порушувати це питання у час активної виборчої кампанії? Є лише одна відповідь на це - ті, хто почав перейматися "кадровими чистками" в облрадах, має неабияке бажання посадити у ці крісла своїх людей і таким чином підготувати "родючий грунт" для фальсифікацій результатів голосування", - вважає лідер КПУ.

Окрім цього, він закликав губернатора області Юрія ПАВЛЕНКА як кандидата у депутати від блоку Наша Україна-Народна Самооборона поводитися як "чиновник з чистими руками, і піти у відпустку на час виборчої кампанії".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, перед Житомирською обласною держадміністрацією перед відкриттям 11-ї сесії Житомирської обласної ради 5-го скликання, відбувся мітинг за участю прихильників Партії регіонів, БЮТ, СПУ та «НУ-НС».

Представники Партії регіонів та СПУ прийшли на акцію на підтримку діяльності голови Житомирської обласної ради Ірини СИНЯВСЬКОЇ. За словами депутата Житомирської міської ради, член Партії регіонів Андрій САРНО, “ми прийшли, аби підтримати І.СИНЯВСЬКУ, оскільки сьогодні можливе питання на сесії обласної ради про її відставку”.

Водночас, учасники акції - представники БЮТ та «НУ-НС» - тримають гасла «Зрадникам не місце в Раді», «Синявську – геть», «Олександр Мороз – скільки коштує зрада?».