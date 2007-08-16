Комуністи усвідомлюють реальність вступу України до НАТО

19-20 вересня в Сімферополі (Крим) відбудеться Міжнародна конференція «НАТОвський або східний вектор для України: перспективи і ризики».

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Кримській організації Комуністичної партії України.

Конференція організована в рамках Кримського форуму, створеного Громадським патріотичним рухом «Батьківщина» і Міжнародним громадським фондом «Національної і міжнародної безпеки».

Очолили оргкомітет міжнародної конференції народний депутат України V скликання, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ і президент Фонду Міжнародного суспільного фонду «Національної і міжнародної безпеки», генерал-майор запасу Леонід ШЕРШНЬОВ.

«Останніми роками прозахідні сили в українській владі наполегливо проводять курс на приєднання України до НАТО. Склалася реальна загроза того, що в результаті дострокових виборів при певній розстановці політичних сил цей курс може завершитися вступом країни до Північноатлантичного альянсу», - вважають організатори конференції.