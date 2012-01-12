Аваков: Вироком Тимошенко влада перейшла межу

«Інформація про порушення щодо мене кримінальної справи була для мене і несподіваною, і очікуваною одночасно», написав у своєму блозі на «Українській правді» екс-губернатор Харківської області, голова Харківської обласної організації «Батьківщина» Арсен АВАКОВ.

«Ще у жовтні, - зазначив А.АВАКОВ, - мені стала зрозуміла генеральна стратегія високопосадовців правлячого у країні режиму: знайти будь-який привід для розправи зі мною, з тими, хто поряд. Атакували, порушували справи, садили у в`язниці близьких до мене людей під надуманими, сфабрикованими приводами. Про це я тоді висловився відкрито на своєму блозі в УП».

За його словами, «події останніх кількох місяців, порушення справи безпосередньо щодо мене підтвердили очевидність тих жовтневих рядків».

«Весь цей час, - продовжив А.АВАКОВ, - влада гарячково шукала привід для ще брутальнішої атаки. Приводу придумати так і не змогла, зате змінилася ситуація – в нинішніх українських реаліях правоохоронці під прямим політичним патронатом виробили схеми переслідування неугодних. Без доказів, логіки, порушуючи всі процедури, прийняті в юриспруденції демократичних країн, брутально, за правом сильного – виносяться фабриковані справи й оголошуються вироки».

«Вироком ТИМОШЕНКО, - вважає екс-губернатор, - влада перейшла межу. Вона вирішила – якщо цей бар`єр узято, тепер все! І множаться, і множаться штамповані за шаблоном «справи ТИМОШЕНКО» в кожній області, в кожному районі... Це не гіпербола – дуже скоро в кожному колективі, хоч-не-хоч, розпочнеться «полювання на відьом», пошук і розправа з інакомисленням... Нагадує вже, здавалося б, забуте? Те, що залишилося далеко у минулому? На жаль...».

«Тому – сталося очікуване. Влада, - вважає А.АВАКОВ, - побачивши підвищену опозиційну активність у Харкові, зважилася на вульгарно скомпоновану справу проти мене як одного з тих, хто не змирився з беззаконням, що відбувається у країні».

«Сьогодні, - повідомив А.АВАКОВ, - я дав вказівку своєму адвокатові зробити візит до прокуратури Харківської області, щоб ознайомитися з абсолютно невідомими і незрозумілими для мене обвинуваченнями. Втім, жодних ілюзій щодо органів юстиції в нашій країні у мене немає. Але спробуємо коректно дотримуватися процедури».

«А поки що хочу заявити: і ця нова справа, нападки на моїх друзів і рідних, соратників – мене не зломить. Я ніколи не стану жити в їхніх етичних імперативах. Я ніколи не змирюся з порочною системою, що складається у країні. Повернення політичних репресій; скасування базових свобод громадянина: свободи слова, свободи мирних зборів, свободи пересування; «кишенькове», таке, що зрадило закон, правосуддя; цілковитий провал економічної політики і зубожіння народу. Чи це не привід бути твердим? Чи це не привід присвятити свої зусилля боротьбі з усією цією мерзотою, що намагається укріпитися в Україні?! Залишаємося оптимістами!», - заявив А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА.

Згідно з повідомленням офіційного сайту Харківської ОДА, кримінальну справу порушено щодо колишніх високопосадовців облдержадміністрації за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності.

Народний депутат Володимир ФІЛЕНКО (фракція "БЮТ-Батьківщина") припускає, що А.АВАКОВ перебуває за кордоном.