Регіонали пішли з парламенту
16:54, 12 січня 2012Політика
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"Батьківщина" тримає облогу
Народні депутати від Партії регіонів залишили сесійну залу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, о 16.40 депутати від цієї політичної сили зібрали картки для голосування та розійшлися.
Водночас члени фракції "БЮТ-Батьківщина" продовжують блокувати президію та трибуну ВР.
Крім того, у сесійній залі залишаються частина депутатів від НУ-НС та по декілька депутатів від КПУ, Народної партії та групи «Реформи заради майбутнього».
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