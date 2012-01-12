Регіонали пішли з парламенту

Народні депутати від Партії регіонів залишили сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.40 депутати від цієї політичної сили зібрали картки для голосування та розійшлися.

Водночас члени фракції "БЮТ-Батьківщина" продовжують блокувати президію та трибуну ВР.

Крім того, у сесійній залі залишаються частина депутатів від НУ-НС та по декілька депутатів від КПУ, Народної партії та групи «Реформи заради майбутнього».