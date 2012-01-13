Азаров запевняє, що газу на зиму накачали достатньо

Україна забезпечила «запас міцності» енергоресурсів для задоволення потреб у газі в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Ми на зиму закачали достатню кількість газу, запас якого допоможе нам у 2012 році безперебійно забезпечувати наших людей», - заявив М.АЗАРОВ.

«Дуже багато було зроблено для розвитку видобутку вугілля, й вперше у нас є профіцит понад 5 млн. тонн вугілля. Це дозволить нам на наших теплових електростанціях використовувати вугілля замість газу. Велика робота проводиться "Нафтогазом" зі збільшення власного видобутку газу. Ведеться робота із залучення інвесторів з розробки родовищ сланцевого газу. Зрозуміло, що це справа не одного дня, але ми готові до того, щоб протягом обмеженого часу використовувати газозаміщувані джерела енергії», - зазначив прем'єр-міністр

При цьому він висловив надію, що переговори з Росією з питання зниження ціни на газ завершаться успішно.

«Що ж до нашого головного питання - скільки часу Україна може витримати таку формулу на газ, то однозначної відповіді на це питання немає. Дуже багато залежить від того, як розвиватиметься ситуація в світі, а відповідно й в Україні. Але ми розраховуємо на те, що протягом обмеженого часу ми порозуміємося з нашими російськими партнерами. А на цей обмежений час запасів міцності у нас вистачить», - заявив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, Україна вже майже півтора роки добивається зниження ціни на російський газ, називаючи діючі контракти кабальними. Київ і Москва останнім часом активізували переговори, наступний раунд призначено на 17 січня.

Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською ГТС. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум із управління українською ГТС, проте формат такого консорціуму поки не визначено.