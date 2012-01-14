Томенко: бігборди Януковича є політичною рекламою

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що бігборди із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та інших посадових осіб відповідно до Закону "Про рекламу" не можуть вважатися соціальною рекламою.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

"Фактично так звані привітання посадових осіб: чи-то Президента, чи-то голови обласної адміністрації є видом політичної реклами, а отже повинні розміщуватися та оплачуватися як комерційна реклама і жодного відношення до соціальної реклами не мають", - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР наголосив, що політична реклама не є видом соціальної реклами. Натомість, додав він, політична реклама – це не лише реклама під час виборчої кампанії, а й реклама, яка розміщується у період між виборчими кампаніями. "Немає суттєвої різниці між рекламою політичного діяча чи партії до виборів, чи після виборів", - пояснив він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що ідеологія соціальної реклами полягає у популяризації загальнолюдських цінностей. "І при всій повазі до портрета Президента, ні зображення Президента, ні його прізвище не є популяризацією загальнолюдських цінностей", - додав віце-спікер.