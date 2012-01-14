Клюєв закликав однопартійців терміново прийняти закон про «оренду» ГТС?

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ наприкінці 2011 року закликав Партію регіонів терміново прийняти законопроект, що «розв`язує руки потенційним «орендарям» української газотранспортної системи – росіянам», повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

За інформацією видання, «напередодні нового, 2012 року, в парламенті України відбулася нетипова, як для Партії регіонів, історія. Нібито віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ не тільки закликав однопартійців терміново внести на розгляд ВР законопроект про реформування («оренду», як висловився згодом Юрій БОЙКО) газотранспортної системи і «Нафтогазу», а й настійно переконував «предводителя» регіоналів у парламенті Олександра ЄФРЕМОВА «проголосувати» цей законопроект, щоб терміново, до Нового року, мати закон, який розв`язує руки потенційним «орендарям» української ГТС - росіянам».

Як зазначається, прийняття закону зупинила Адміністрація Президента. «І тепер Президент Віктор ЯНУКОВИЧ з нетерпінням чекає повернення А.КЛЮЄВА з відпочинку і його пояснень з приводу події», - пише ZN.UA.

Видання підкреслює, що перед візитом прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА до Москви Банкова бачила схему так: «з 1 січня «Газпром» знижує ціну на газ, а незабаром підписується міжурядова угода стосовно ГТС, і під час її ратифікації в Раді пакетом змінюється чинне законодавство, що має відношення до теми. Але російський прем`єр Володимир ПУТІН так схему не бачив: він відмовився від зниження ціни без врегулювання тем ГТС і внутрішнього ринку, він відмовився від узгодженої схеми консорціуму - 40 (Україна) - 40 (Росія) - 20 (ЄС) і зажадав контрольного пакета».