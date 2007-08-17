Мороз не збирається на пенсію ”ні з однієї, ні з іншої роботи”

Голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ спростовує чутки про нібито будівництво ним дачі. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, чи правдива інформація в ЗМІ про те, що в Кончі-Заспі ведеться будівництво дачі для О.МОРОЗА, він зазначив: «я мешкаю зараз у будинку в Кончі-Заспі, який я заселив у 1998 році». «Сам я будівництво не веду, і в кошторисі Верховної Ради будівництво яке-небудь для голови Верховної Ради не передбачається», - зазначив О.МОРОЗ.

Відповідаючи на запитання, чи збережеться за ним дача після того, як він уже не буде головою Верховної Ради України, О.МОРОЗ повідомив, що відповідно до постанови уряду, яка була прийнята у 1992 році, приміщення за головою Верховної Ради і прем`єр-міністром України закріплюється і надалі для користування.

Водночас він зауважив: «Оскільки я не збираюся йти на пенсію ні з однієї, ні з іншої роботи, тому мене це питання не цікавить».

Міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, який був з О.МОРОЗОМ на прес-конференції, додав, що голова Верховної Ради України проживає у будинку площею близько 100 кв. м.